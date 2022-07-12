Водитель в состоянии опьянения из ЯНАО угрожал отверткой полицейским

Полицейские ЯНАО задержали жителя Тарко-Сале, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СКР по ЯНАО.

Ситуация произошла 12 июня 2022 года. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, который нарушал правила дорожного движения. Они потребовали водителя покинуть машину и предъявить документы. Однако нарушитель закрылся в авто. Открыв форточку, он начал выражаться матом, а после стал угрожать сотрудникам органов ножом и отверткой.

Выяснилось, что в 2019 году злоумышленника уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде.