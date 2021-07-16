Водитель в Москве открыл огонь по шоферу автобуса

В пятницу вечером в Москве между водителями на Большой Пироговской улице произошел конфликт. В результате один из них выстрелил из травматического оружия. Никто не пострадал. Об этом в «360» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«В 13:50 поступило сообщение. На Большую Пироговскую, дом 3, прибыли полицейские. Они установили, что между двумя водителями иномарки и автобуса произошел дорожный конфликт. Водитель легковушки произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Известно, что водитель с места происшествия скрылся. Сейчас проводится проверка.

Сегодня утром москвичи сообщили о стрельбе из иномарки на МКАД. По предварительным данным, выстрелы из иномарки раздались на 23-м километре Московской кольцевой автодороги. Очевидцы сообщили, что стреляли из белой Toyota. Преступник попытался скрыться с места происшествия. Информации о пострадавших не поступало. В полиции также не подтвердили сообщения ни о стрельбе, ни о погоне.