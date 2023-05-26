Эксклюзив 26 мая 2023, 15:11 Водитель в Казани не уступил дорогу и пригрозил пешеходу пистолетом Угрожавший пешеходу пистолетом водитель в Казани попал на видео

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В Авиастроительном районе Казани водитель Mitsubishi угрожал пешеходу пистолетом. В распоряжении «360» появилось видео конфликта.

Двое мужчин не поделили проезд на одной из улиц Авиастроительного района. Автор видео отметила, что автомобиль сбил ее мужа на тротуаре. Водитель вышел из салона, началась перепалка. В какой-то момент он достал пистолет. Женщина попыталась успокоить мужчин и начала фиксировать конфликт на камеру.

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«Что ты на меня-то едешь, что ты меня давишь?», — заявил пешеход.

После этих слов водитель нецензурно выругался, приставил пистолет к лицу оппонента, затем вернулся в машину.

Официально конфликт пока не комментировали. «360» обратился с запросом в региональное ГУ МВД.

Другой случай со стрельбой произошел в одной из местных поликлиник на этой неделе. Ранее судимый мужчина пробрался в здание и стал перебирать медкарты пациентов. Его застала охранница. Мужчина выстрелил в нее и скрылся, но его задержали по горячим следам. Пострадавшую госпитализировали.