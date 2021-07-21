Водитель украл у начальника почти 70 млн рублей в Александрове

Водитель компании в Александрове (Владимирская область) украл деньги, которые принадлежали учредителю. Сумма составила 70 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Мужчина должен был перевезти эти деньги. Он знал, что скоро его уволят, поэтому решил присвоить их. План он продумал заранее и даже вступил в сговор со своими знакомыми.

Тем не менее, трех из них быстро задержали. Еще двое преступников не установлены, сейчас их разыскивают. Заведено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.