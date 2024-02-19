19 февраля 2024, 15:53
Водитель снегохода жестоко убил своего родственника в ЯНАО
В Надымском районе житель Нори зарезал своего родственника и переехал его на снегоходе. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по ЯНАО.
Мужчины вместе ехали на снегоходе, но поссорились в пути. Пассажир требовал вернуться в поселок, чтобы купить еще выпить, но сидящий за рулем отказывался, что и стало причиной конфликта. Разозленный водитель зарезал своего родственника, а потом переехал его. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.
Убийства
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