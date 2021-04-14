Водитель скончался после избиения под Волгоградом

Водитель, перегородивший путь двум жителям Волгодградской области, подвергся нападению и умер от полученных травм. Об этом сообщило ИА Nation News.

Жителя Волгоградской области привлекли по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В компании приятеля он напал на мужчину. Нападение произошло в Городищенском районе, отметили в пресс-служба ГУ МВД по региону.

Следствие рассказало, что на дороге произошла ссора. Пострадавший на собственном автомобиле перегородил дорогу мужчинам. Началась словесная перепалка, после чего все разошлись. Однако позже молодые люди выследили водителя и жестоко его избили.

Мужчина попал в больницу и позже умер. В настоящее время происходит сбор доказательств по заведенному делу.