Водитель сядет в тюрьму за многократную езду в пьяном виде в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд приговорил водителя к 2,5 года в колонии строгого режима за езду в пьяном виде. Подобное нарушение он допускал четыре раза. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Также ему запрещено садиться за руль в ближайшие восемь лет. Мужчину уже привлекали к ответственности за пьяное вождение в 2019 году и три раза в 2021 году. После третьего раза его лишили водительских прав, но это не помогло.