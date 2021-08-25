Водитель сбил насмерть пешехода в Кургане

В Кургане случилось ДТП, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Авария произошла на улице Половинской. Водитель отечественного авто ВАЗ-2110 сбил 46-летнего мужчину, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший получил травмы и через неделю после госпитализации скончался.

Выяснилось, что это не первый случай, когда этот водитель наехал на пешехода. В 2013 году он насмерть сбил женщину. Нарушителя осудили на два года колонии поселении. Теперь он может провести за решеткой до семи лет.