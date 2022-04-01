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    01 апреля 2022, 01:32

    Водитель с десятками нарушений ПДД сбил ребенка в Петербурге

    В Петербурге водитель сбил пятилетнюю девочку

    Дарья Морозова

    Житель Санкт-Петербурга сбил пятилетнюю девочку. Выяснилось, что за год он нарушал ПДД 22 раза. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

    Девочка переходила дорогу с мамой по пешеходному переходу в тот момент, когда произошло столкновение. В итоге ребенок попал в больницу в состоянии средней тяжести.

    Правоохранители выясняют обстоятельства и подробности происшествия.