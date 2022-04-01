Водитель с десятками нарушений ПДД сбил ребенка в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга сбил пятилетнюю девочку. Выяснилось, что за год он нарушал ПДД 22 раза. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

Девочка переходила дорогу с мамой по пешеходному переходу в тот момент, когда произошло столкновение. В итоге ребенок попал в больницу в состоянии средней тяжести.

Правоохранители выясняют обстоятельства и подробности происшествия.