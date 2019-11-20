Водитель, разрушивший манипулятором надземный пешеходный переход, заплатит государству миллионы

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ — уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности», — сообщили в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде 360 часов обязательных работ, а также взыскание более 4,7 миллиона рублей. Общий ущерб составил 5,1 миллиона рублей, однако 400 тысяч рублей возместила страховая компания.