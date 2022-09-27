Водитель получил срок за смерть пассажира в пьяном ДТП в Муроме | 360°

Криминал 27 сентября 2022, 16:17 Поделиться Telegram

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Viber Водитель получил срок за смерть пассажира в пьяном ДТП в Муроме

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Суд приговорил жителя Мурома к пяти годам тюрьмы за пьяное ДТП со смертельных исходом. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

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По данным ведомства, мужчина не справился с управлением, в итоге автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. Пассажир машины погиб. Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Теперь он отправится в тюрьму на пять лет.

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