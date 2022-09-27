Водитель получил срок за смерть пассажира в пьяном ДТП в Муроме | 360°

Все новости

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:38

Еще 38 участков отдадут предпринимателям Подмосковья по программе «Земля за рубль»

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:35

Россия отказалась от «Оскара». Гендерно-расовая повестка в кино не вызывает интереса

Реклама

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:29

«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум

Культура

27 сентября 2022, 16:25

Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост

Мир

27 сентября 2022, 16:22

Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом

Мир

27 сентября 2022, 16:10

Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше

Общество

27 сентября 2022, 16:06

Фейк: житель Херсона семь раз проголосовал на референдуме

Наука

27 сентября 2022, 16:06

Россия и Китай подписали контракты о размещении станций систем ГЛОНАСС и Beidou

Общество

27 сентября 2022, 16:04

Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных приняли в первом чтении

Криминал

27 сентября 2022, 16:17

Водитель получил срок за смерть пассажира в пьяном ДТП в Муроме

Читать 360tv в

Суд приговорил жителя Мурома к пяти годам тюрьмы за пьяное ДТП со смертельных исходом. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Реклама

По данным ведомства, мужчина не справился с управлением, в итоге автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. Пассажир машины погиб. Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Теперь он отправится в тюрьму на пять лет.

Суд

ДТП

Мужчины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама