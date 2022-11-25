Криминал 25 ноября 2022, 17:29 Водитель получил срок за пьяное ДТП со смертельным исходом в Екатеринбурге

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Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга за пьяное ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, мужчина сел за руль не только пьяным, но и без прав. В итоге он врезался в дом, а затем в дерево. Один из его пассажиров погиб.

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Теперь водитель сядет в тюрьму на пять лет. Также его лишили права 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

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