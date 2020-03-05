Водитель получил 2 года колонии после гибели 8 вахтовиков в Кузбассе

Мужчина развозил горняков на автобусе в Кузбассе, но не справился с управлением. Автобус упал с высоты 10 метров, в результате чего погибли восемь вахтовиков. Водителя теперь ждет два года в колонии-поселения.

Заседание по делу водителя вахтового автобуса проходило 3 марта в Междуреченском городском суде. Мужчину обвинили в «Нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как выяснилось, 8 февраля мужчина развозил горняков АО «Разрез «Распадский» по точкам. Он получил наряд от начальника смены, но схемы маршрута не было. Во время поездки он не учел, что на дорогах был гололед и плохая видимость. В итоге автобус скатился с площадки для бурения, пролетел 10 метров и рухнул на землю.

«В результате погибли восемь человек и тяжело травмировались четыре работника», — отметили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса.

По результатам слушания суд приговорил водителя автобуса к двум годам в колонии-поседения. Решение пока не вступило в законную силу.