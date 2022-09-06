Водитель отправится в тюрьму на 1,5 года за смертельное ДТП во Владимире | 360°

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06 сентября 2022, 16:25

Водитель отправится в тюрьму на 1,5 года за смертельное ДТП во Владимире

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Суд приговорил водителя к 1,5 года тюрьмы. Подсудимый насмерть сбил пешехода во Владимире, сообщил телеканал «Царьград».

В момент аварии погибший шел по нерегулируемому пешеходном переходу. Водитель не заметил его. В результате мужчина получил травмы, из-за которых скончался до приезда скорой помощи.

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Водитель отправится в тюрьму на полтора года, а также лишится прав на два года.

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