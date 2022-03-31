Водитель отправится в колонию на 13 лет за то, что дважды переехал блокадницу в Санкт-Петербурге

Водитель фургона дважды переехал блокадницу в Санкт-Петербурге. Его приговорили к 13 годам колонии. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По данным ИА «Невские новости», мужчина не заметил пенсионерку, когда ехал назад, и сбил ее, а затем протащил еще 25 метров. Только после этого он понял, что сбил женщину. Но вместо того, чтобы оказать ей первую помощь, скрылся, переехав пострадавшую еще раз. Пенсионерка погибла.

Водителя приговорили к 13 годам колонии строгого режима и выплате компенсации в 2,5 миллиона рублей.