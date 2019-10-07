Водитель отомстил работодателям и поджег эвакуаторы во Владивостоке
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который поджег два эвакуатора из-за того, что его уволили, не выплатив зарплату. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
По данным издания, мужчина поджег эвакуаторы, которые находились на территории автобазы на улице Слуцкого. Таким образом он решил отомстить уволившим его работодателям. Следующие пять лет водитель может провести за решеткой. Его обвинили в умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений.