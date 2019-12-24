Водитель открыл стрельбу по сбитому пешеходу в Петербурге

ДТП произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода около 21 часа. 21-летнего молодого человека сбила иномарка.

Как сообщил портал «Утро.ру», от наезда пешеход не пострадал. Однако в ходе дальнейшего спора водитель открыл стрельбу, целясь в ноги и грудную клетку сбитого оппонента. После он снова наехал на пострадавшего и скрылся с места преступления.

Вскоре полицейские задержали 23-летнего уроженца Дагестана, подозреваемого в стрельбе. У него изъяли предмет, похожий на пистолет, а также пять патронов.

Правоохранители возбудили уголовное дело об угрозе убийством.