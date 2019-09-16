Водитель насмерть сбил пешехода в Стерлитамаке и сбежал без автомобиля

Смертельной ДТП произошло вечером 15 сентября. Водитель на Lada Grantа наехал на 57-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть на улице Курчатова в неустановленном месте. После этого водитель бросил автомобиль и скрылся с места аварии.

Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали, однако он скончался в больнице. Сейчас ведется розыск водителя. Устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего, сообщил сайт «Дни.ру».