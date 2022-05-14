Водитель напал на другого автомобилиста из-за отказа уступить дорогу в Екатеринбурге

Водитель автомобиля напал на другого водителя, пока стоял на перекрестке. Инцидент случился в Екатеринбурге.

По данным tagilcity.ru, 49-летний мужчина около 16:25 по московскому времени проезжал на своем автомобиле по улице Гагарина и остановился перед перекрестком с улицей Малышева на красный сигнал светофора. На этом перекрестке можно ехать прямо, либо повернуть направо. Ему надо было ехать прямо.

Пока он стоял и ждал зеленого сигнала светофора, сзади подъехал 25-летний водитель Volkswagen и начал ему сигналить. Мужчина на сигналы не отреагировал, поэтому злоумышленник выбежал из машины, начал ругаться. Когда второй водитель открыл окно автомобиля, оппонент ударил его по лицу. Потом сел в свою машину и уехал.

Пострадавший написал заявление в полицию. Мужчина решил пройти экспертизу, чтобы установить степень тяжести травм. Как сообщает Е1, пострадавший начал искать свидетелей данного происшествия.