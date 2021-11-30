Водитель на Урале чуть не задавил подростка с собакой, а потом избил его

В городе Ревде Свердловской области МВД разыскивает водителя Renault, избившего подростка с собакой, которые чуть не оказались под колесами его авто. Мальчика госпитализировали, сообщил сайт Е1.ru.

Мужчина избил подростка еще на прошлой неделе, 24 ноября. Это произошло неподалеку от гипермаркета «Магнит» около 18 часов.

Автомобилист передвигался на белом Renault. В полиции распространили фото мужчины и попросили всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении злоумышленника, сообщить в МВД.

По словам местных жителей, сначала водитель чуть не сбил подростка с собакой, которую тот выгуливал без поводка. После этого мальчик пошел в магазин, а мужчина остался ждать его на улице. Когда школьник вышел, водитель догнал его у пешеходного перехода и избил.

Несовершеннолетнего доставили в детскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга. Врачи оказали ему помощь.

Ранее в Екатеринбурге пятеро мужчин избили таксиста, а потом сами обвинили его в нападении.