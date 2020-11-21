Водитель на старой BMW без номеров избил полицейского монтировкой. Видео

В Волгограде старший лейтенант полиции попал в больницу после нападения. Скрывавшийся от погони водитель ударил полицейского металлическим прутом по голове.

По данным областного главка МВД, около 14:00 мск в Дзержинском районе Волгограда наряд ДПС попытался остановить красную BMW без номеров. Водитель не отреагировал на требование об остановке. В ходе погони его машину заблокировали. При задержании нарушитель нанес одному из полицейских несколько ударов по голове металлическим прутом. Напарник полицейского выстрелил нападавшему в ноги, ранив его.

Пострадавшего офицера полиции и преступника госпитализировали. Как сообщили в областном главке Следственного комитета, подозреваемому 35 лет. Он находится в больнице под охраной.

Возбуждено дело по статье «Применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья».

По данным местного издания «Высота 102», напавший на патруль — житель Волгограда Левон Оганесян. По информации kp.ru, Оганесян купил MBW в 2004 году, но так и не зарегистрировал автомобиль. Также у него нашли договор, в котором он продавал эту машину самому себе.