Водитель Mercedes открыл стрельбу и протаранил машину полицейских в Иркутске

Полиция задержала жителя Иркутска, который открыл стрельбу во дворе жилого дома. Также он на своем автомобиле протаранил патрульную машину.

Этот случай произошел вечером 28 июня. В дежурную часть полиции поступила информация от жителей одного из домов о том, что из припаркованной во дворе машины Mercedes-Benz раздаются выстрелы.

На место прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Полицейские пытались задержать водителя, но он начал движение, врезался в патрульную машину, а потом попытался скрыться.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в городе ввели план «Перехват».

«В результате предпринятых мер кроссовер был обнаружен экипажем ГИБДД в поселке Ново-Иркутский. За рулем оказался 40-летний иркутянин», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что задержанный отказался от медицинского освидетельствования. В отделе полиции он рассказал, что поссорился с женой и, сев в машину, несколько раз выстрелил в воздух. Никто не пострадал.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». В отношении мужчины также составили четыре административных протокола за нарушения ПДД. Оружие у него забрали.