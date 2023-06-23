Криминал 23 июня 2023, 13:35 Водитель маршрутки предстанет перед судом за кражу 50 тысяч рублей у пенсионерки в Петербурге

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В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело 36-летнего водителя маршрутного такси, который украл 50 тысяч рублей у пожилой женщины прямо во время поездки. Об этом сообщил сайт petrograd.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

По данным следствия, прошлым летом водитель получил доступ к банковской карте пенсионерки под предлогом помочь оплатить проезд. Вместо положенных 50 рублей за поездку он перевел на свою карту 50 тысяч рублей.

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Отмечается, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело, его направили в суд.