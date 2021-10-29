Водитель маршрутки изнасиловал пассажирку в Ленинградской области

44-летняя жительница Кудрово (Ленинградская область) обратилась в полицию. Она рассказала, что была изнасилована водителем маршрутки. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказала потерпевшая, после работы она села в маршрутку № К-94. В этот момент водитель заблокировал двери и сошел с маршрута. Машину он остановил у станции метро «Лесная» в Санкт-Петербурге, после чего изнасиловал пассажирку, применяя физическую силу.

«Приметы преступника: мужчина азиатской внешности. Меры к розыску и задержанию преступника предприняты. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует», — сообщил источник.