Криминал 14 апреля 2023, 15:55 Водитель, который насмерть сбил ребенка в Ижевске, предстанет перед судом

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Уголовное дело по обвинению жителя Ижевска в нарушении ПДД, которое привело к смерти девятилетнего мальчика, направили в Первомайский районный суд. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале этого года мужчина за рулем иномарки не заметил мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, и сбил его. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.

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Отмечается, что водителю может грозить до пяти лет лишения свободы.