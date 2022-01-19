Водитель иномарки устроил потасовку с полицейскими в Приморье

В Находке водитель Nissan нанес травмы сотруднику полиции.Как уточнили в ГИБДД города, молодой человек проехал на красный сигнал светофора и не обратил внимание на многократные требования остановиться.

В определенный момент он остановился — тогда к машине подошел инспектор ДПС, чтобы пресечь дальнейшие действия водителя. Но тот неожиданно начал ехать и протащил за собой полицейского на несколько метров, ударив его о стену дома. В результате правоохранитель сломал ключицу, пишет vostokmedia.com.

Сотрудникам удалось задержать дебошира — тот при этом повел себя агрессивно и хотел вступить в драку, выражая активное сопротивление полицейским.

В отношении молодого человека пришлось применить физическую силу, на него надели наручники. По словам сотрудников полиции, 20-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, но отказался проходить освидетельствование.

Кроме этого, установлено, что водитель никогда не учился в автошколе — у него нет соответствующего удостоверения.

Юношу арестовали на 15 суток и отправили в спецприемник. Пострадавшего полицейского доставили в больницу.