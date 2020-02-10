Водитель и кондуктор заперли пассажиров с вооруженными пьяницами. За «шоу» ответят все

Два пьяных мужчины поздно вечером зашли в автобус в Екатеринбурге и начали скандалить. Водитель и кондуктор перепугались и выбежали из салона. Видимо, у них действительно помутился рассудок, раз они оставили пассажиров внутри с агрессивными и вооруженными людьми. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Все произошло 9 февраля. На одной из остановок Екатеринбурга нетрезвые мужчины ждали автобус. Один из них нашел в себе силы зайти в транспорт, а другой остался на улице. Тогда первый закатил скандал водителю автобуса и потребовал, чтобы его приятеля посадили в салон. Водитель не стал возражать, остановился и подобрал второго мужчину.

Но на этом история не закончилась. Вдвоем мужчины продолжили пьяную агрессию. Тут уже нервы водителя и кондуктора не выдержали, и они сами покинули автобус. При этом закрыли там не только пьянчуг, но еще и остальных пассажиров. Двое из них руками открыли дверь и выпустили всех. Все 20 минут до этого водитель и кондуктор, по словам пассажиров, просто стояли у запертого автобуса.

В УМВД России по Екатеринбургу подтвердили этот случай. На место выезжала полиция. Одного из хулиганов задержали.

«Сотрудники полиции доставили задержанного в дежурную часть отдела полиции № 1 для разбирательств. Предмет, похожий на нож, изъят», — заявили в ведомстве.

В его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве. Задержанного доставили в суд, который примет решение. Его друга, водителя и кондуктора задержать не удалось.