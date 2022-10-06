Водитель грузовика пойдет под суд после ДТП в тоннеле с крупным ущербом | 360°

Все новости

Криминал

06 октября 2022, 14:13

«Поздновато, но согласилась». Песков — о признании разведкой США вины Украины за убийство Дугиной

Эксклюзив

06 октября 2022, 14:13

Россиянам разъяснили, кому Путин дал отсрочку от мобилизации

Реклама

Власть

06 октября 2022, 14:08

Захарова заявила, что Россия располагает данными об умышленном уничтожении ВСУ посевов зерновых

Важное

06 октября 2022, 14:08

Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно

Подмосковье

06 октября 2022, 14:02

Жителям Подмосковья рассказали, куда обратиться при перебоях в отоплении

Общество

06 октября 2022, 14:02

Протокол о дискредитации ВС РФ составили на педагога нижегородского вуза за неудачный совет студентам

Подмосковье

06 октября 2022, 13:57

Почти 80 рабочих мест появилось на крытой автостоянке в Волоколамске

Спецоперация

06 октября 2022, 13:56

Территория Кременной полностью освобождена — посол ЛНР

Власть

06 октября 2022, 13:55

Экономика России оказалась способна адаптироваться к любым санкциям

Криминал

06 октября 2022, 13:04

Водитель грузовика пойдет под суд после ДТП в тоннеле с крупным ущербом

Читать 360tv в

Суд состоится над водителем грузовика, который устроил аварию в тоннеле. Он нанес ущерб инфраструктуре в 1,4 миллиона рублей, сообщило ИА Nation News.

Реклама

Следствие установило, что мужчина не обратил внимание на предупреждающие знаки на въезде в тоннель. В итоге произошла авария. Виновник нанес значительные повреждения транспортному оборудованию и средствам сигнализации. Уголовное дело направлено в суд.

Суд

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама