Водитель грузовика пойдет под суд после ДТП в тоннеле с крупным ущербом | 360°

Криминал 06 октября 2022, 13:04 Поделиться Telegram

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Viber Водитель грузовика пойдет под суд после ДТП в тоннеле с крупным ущербом

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Суд состоится над водителем грузовика, который устроил аварию в тоннеле. Он нанес ущерб инфраструктуре в 1,4 миллиона рублей, сообщило ИА Nation News.

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Следствие установило, что мужчина не обратил внимание на предупреждающие знаки на въезде в тоннель. В итоге произошла авария. Виновник нанес значительные повреждения транспортному оборудованию и средствам сигнализации. Уголовное дело направлено в суд.

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