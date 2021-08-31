Водитель грузовика отправится в тюрьму за смертельную аварию в Ростовской области

Смертельная авария произошла в Ростовской области. Виновника аварии отправили в тюрьму. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной и пассажирским автобусом. Водители последних двух транспортных средств погибли. Также пострадали три пассажира автобуса. Сейчас они в больнице.

На водителя грузовика завели уголовное дело. Его приговорили к четырем годам тюрьмы.