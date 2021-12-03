Водитель Cadillac Escaladе выстрелил в таксиста четыре раза. Видео

Водитель Cadillac Escalade, который ранил таксиста на Малой Грузинской улице в Москве, выстрелил в его сторону как минимум четыре раза. Момент нападения засняли очевидцы. Видеозапись появилась в распоряжении «360».

Ролик прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

На кадрах видны улица в центре Москвы, где слышны четыре выстрела. Мимо автора ролика проехала машина такси, а за ней — черная иномарка.

По предварительной информации, конфликт произошел из-за того, что таксист не уступил дорогу внедорожнику. Источник добавил, что водитель кроссовера не соблюдал правила дорожного движения, но при этом попросил таксиста уступить ему дорогу.

Когда последний отказался, автомобилист открыл огонь из травматического пистолета. По неподтвержденным сведениям, таксисту понадобилась помощь медиков, но его жизни в настоящий момент ничего не угрожает.

По нформации РЕН ТВ, задержанного зовут Дмитрий Махалов. Для его поимки полиция в Москве вводила план «Перехват».