Водитель бульдозера пострадал на стройке в ЯНАО

Водитель бульдозера получил серьезные травмы во время строительства газопровода в ЯНАО. Об этом сообщило «Ямал-медиа».

В происшествии обвиняют машиниста крана-трубоукладчика. По данным следствия, он нарушил технику безопасности. Мужчина не убедился, что в зоне его работ нет людей, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью бульдозериста, который там находился.

Уголовное дело уже направлено в суд.