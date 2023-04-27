Эксклюзив 27 апреля 2023, 23:23 Водитель Блиновской покинул здание СК после допроса

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Водитель блогера Елены Блиновской покинул здание Следственного комитета, куда его пригласили на допрос. Мужчина спешно направился к автомобилю и уехал. Видео появилось в распоряжении «360».

«Не в курсе. Мы не виделись», — сказал водитель на вопрос журналистов о том, как обстоят дела у Блиновской.

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Водителя арендованного Maybach, на котором Елена Блиновская хотела уехать из России, ранее доставили в СК Москвы, как и саму «королеву марафонов желаний», сообщил SHOT.

Правоохранители задержали Блиновскую утром 27 апреля, когда она пыталась покинуть страну на арендованной машине. При ней были авиабилеты Москва — Ташкент.

Следователи предъявили блогеру обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег или другого имущества, приобретенного в результате совершения преступления.

Блиновская стала фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств в особо крупном размере. Речь идет о сумме свыше 918 миллионов рублей.