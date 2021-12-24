Водитель без прав, сбивший школьника, предстанет перед судом в Тюмени

В Калининском районном суде Тюмени рассмотрят уголовное дело, возбужденное в отношении водителя без прав, сбившего семилетнего ребенка на перекрестке.

Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на прокуратуру региона, в начале осени Lifan под управлением 20-летнего водителя выскочил на запрещающий сигнал светофора на перекрестке Николая Чаплина и Демьяна Бедного и при повороте сбил семилетнего ребенка, переходившего улицу. После чего попытался скрыться. Но другой водитель автомобиля, на глазах которого произошло ДТП, сумел догнать его и вернуть на место происшествия.

У ребенка зафиксировали тяжелые травмы, вследствие чего возбудили уголовное дело. Оставив место происшествия, его виновник теперь может получить до семи лет лишения свободы.