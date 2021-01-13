Водитель автобуса предстанет перед судом за гибель двух пассажиров при ДТП

Помимо прочего, мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей.

«17 августа 2019 года пассажирский автобус № 53 в результате технических неисправностей, допущенных по вине обвиняемого, выехал за пределы проезжей части и наехал на бетонное ограждение. В результате ДТП кондуктор и 57 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что 63-летняя пассажирка погибла на месте ДТП. Через несколько дней от полученных травм скончалась 59-летняяя женщина. Представители правоохранительных органов провели более 70 различных судебных экспертиз. В целом допросили порядка сотни человек. Кроме этого, место происшествия было осмотрено шесть раз.