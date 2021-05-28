Водитель автобуса отправился в тюрьму за смертельное ДТП с пешеходом

Водитель автобуса в Санкт-Петербурге отправился в тюрьму за смертельное ДТП с пешеходом, написало ИА «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Уточняется, что мужчина за рулем общественного транспорта повернул на проезжую часть со скоростью 20 километров в час и сбил женщину. Пострадавшая скончалась на следующий день в больнице от полученной черепно-мозговой травмы.

На суде водитель признал свою вину, раскаялся и принес извинения. Осужденного отправили в колонию-поселение на один год. Кроме этого, ему запретили управлять транспортным средством на два года.