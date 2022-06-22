Водитель автобуса, из которого выпала пассажирка, получил срок

Суд вынес приговор водителю из Ростовской области, по вине которого из автобуса выпала пассажирка. Об этом сообщила RostovGazeta со ссылкой на облпрокуратуру.

Мужчина начал движение до того, как закрыл двери. В результате пассажирка упала на дорогу и получила травмы.

Водителя приговорили к 1,5 года тюрьмы и лишению прав. Также наказание понесет директор транспортной компании, который не дал пострадавшей информацию для страховых выплат.