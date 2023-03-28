Криминал 28 марта 2023, 15:03 Водитель автобуса из Иркутска одним ударом убил пассажира

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Водителя автобуса из Иркутска приговорили к заключению за убийство пассажира. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Преступление мужчина совершил в октябре 2022 года. Пассажир зашел в автобус и подумал, что водитель пьян. Пострадавший обозвал оппонента и вышел из машины. Однако водитель не стерпел оскорбления, вышел следом и ударил пассажира. Пострадавший упал и ударился головой об асфальт. Спустя время он погиб в медицинском учреждении от закрытой черепно-мозговой травмы с развившимися осложнениями.

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Против водителя возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Его приговорили к заключению сроком на пять лет в колонии строгого режима.