«Это все связано с нехваткой денег. Еще этот вирус», — поделилась родственница. Она также рассказала, что у супругов строился дом, на который нужны были средства. По словам Малухиной, о том, что муж бьет девушку, женщина подозревала, но конкретных проявлений не видела. Только мама погибшей как-то раз заметила синяки.

«Это со слов людей, что он бил ее. Но она никому не рассказывала, не жаловалась даже маме», — поделилась женщина. Малухина также подтвердила, что супруг избивал свою бывшую жену.

«Она спокойненькая, хорошенькая женщина была. Девчонкой вышла за него замуж. Ездили вместе, как аниматоры, по деревням до вируса. А потом сели, и кончились стройка и оплата», — пояснила родственница погибшей.

Подозреваемый впервые дал показания в суде. По его словам, он хотел узнать у супруги, изменяет ли она ему. Он отметил, что у него появились подозрения, потому что якобы жена изменила свое поведение.