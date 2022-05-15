Во Владивостоке задержали женщину, облившую краской памятник Рихарду Зорге

Во Владивостоке задержали женщину, подозреваемую в осквернении памятника Рихарду Зорге. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Памятник, расположенный на проспекте 100 лет Владивостоку, облили краской в майские праздничные дни. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Вскоре следователи установили, что подозреваемая — местная жительница. Ей 39 лет.

Правоохранители установили точное время совершения преступления, проследили маршрут ее следования до и после атаки на памятник. В квартире женщины провели обыск, где изъяли одежду, в которой подозреваемая была во время совершения преступления, краску и другие предметы, имеющие значение для расследования.

В рамках дела пройдут судебные экспертизы, допрашивают свидетелей. Скоро женщине изберут меру пресечения.