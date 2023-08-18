18 августа 2023, 10:40
Внуковские таможенники обнаружили у пассажира из США сто тысяч долларов контрабанды
Таможня Внуково обнаружила у контрабандиста из США сто тысяч долларов
Таможенники обнаружили у пассажира из США в аэропорту Внуково более 100 тысяч долларов, которые он пытался скрыть от контроля. Об этом сообщила «360» пресс-служба ведомства.
Постоянно проживающий в Америке мужчина сообщил, что у него с собой 10 тысяч долларов. Однако при осмотре его чемодана нашли пакет с купюрами в сто долларов, общая сумма которых составляла около 10 миллионов рублей. Мужчина объяснил, что не хотел тратить время на заполнение декларации.
Сейчас на него могут завести уголовное дело в связи с контрабандой наличных денежных средств в особо крупном размере, за что предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет.
Обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства, превышающие эквивалент 10 тысяч долларов США при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС.
Пресс-служба таможни Внуково
Ранее таможенники Шереметьева задержали туристку из Таиланда с 15 граммами марихуаны.
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