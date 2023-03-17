Эксклюзив 17 марта 2023, 16:27 «Внешне нормальные люди». Соседка – о семье выкинувшей новорожденного в мусорный бак Соседка дала характеристику семье мамы, выбросившей ребенка в мусорный бак

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Семья жительницы Санкт-Петербурга, выбросившей ребенка в мусорный бак, ничем не выделялась, вела тихий и спокойный образ жизни. Об этом «360» рассказала соседка фигурантки.

«Слышала, что ребенка сбросили. Эти люди снимают квартиру, мы их не знаем вообще. Живут тут с лета, наверное. Ничего не могу сказать, никакого шума от них, детей не видела. Внешне нормальные люди. Мы даже удивились, когда нам это сказали», — сообщила она.

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Женщина, проживающая от семьи этажом ниже, призналась, что иногда слышала шум от двух детей.

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«Они очень шумные! Семья большая, играют часто. Вроде двое детей там бегали точно. Живут в доме год примерно», — рассказала жительница дома.

Ранее в пятницу стало известно, что девушка в Санкт-Петербурге выбросила в мусорный бак новорожденного ребенка. По ее словам, он не подавал признаков жизни.

Заявление в полицию подала ее мама. У фигурантки есть еще двое ребенка детсадовского возраста.