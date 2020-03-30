Внебрачного сына Фиделя Кастро развели на крупную партию медицинских масок

Алекасндр Серегин, который считает себя внебрачным сыном бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, заявил, что мошенники обманули его на 250 тысяч рублей. Они пообещали ему партию медицинских масок.

«Есть такой Теlegrаm-канал „Московские сделки“, там появилась информация „Куплю маски, срочно, есть наличка“», — рассказал Серегин. По его словам, на это сообщение появились ответные сообщения о готовности эти маски предоставить. «Человек написал, что есть маски, по 30 рублей за штуку, и готов их предоставить в любом количестве, котором нужно, собственное производство», — пояснил мужчина.

Он указал, что мошенники специально показывают примеры удачных сделок. «Я купился на этот розыгрыш, который происходил», — признался Серегин. Он связался с «поставщиками», ему нужно было пять тысяч масок, чтобы бесплатно их раздавать.

«Мне нужны были маски для того, чтобы их раздавать в своей деревне, сделать пункт раздачи масок», — сообщил он. Мошенники приехали и показали мужчине образец масок, который оказался очень качественным. При этом они потребовали «гарантии», так как масок у них на тот момент якобы не было.

Серегин согласился им заплатить 250 тысяч рублей, но потребовал подтверждающий документ, который, по его словам, «представлял из себя „филькину грамоту“». По его словам, мошенники должны были привезти товар в течение следующего дня, но прошло уже трое суток. Александр указал, что собирается написать заявление в полицию, но до этого попробует решить проблему по «своим каналам».

Однако юрист юриста Анатолий Коровин указал, что поймать таких мошенников очень сложно. «Очень сложно вычислить этих мошенников потому, что они используют мобильные телефоны, не зарегистрированные на себя, используют социальные сети, в том числе и ложные аккаунты», — объяснил специалист.

«Как-то вычислить этих мошенников практически невозможно. Поэтому перспективы у наших органов найти этих мошенников очень маленькие. Прежде всего, самим гражданам нужно быть внимательнее при покупке данных товаров в сети Интернет вообще, и в том числе через всякие мессенджеры. Поэтому нужно покупать товары только у проверенных продавцов, а не тех, которых вы видите в первый раз, у которых никогда ничего не покупали», — подчеркнул Коровин.