Вмерзшую в речной лед новорожденную девочку нашли в Саратовской области

Тело погибшего грудного младенца, которое вмерзло в лед реки, обнаружили в городе Красный Кут Саратовской области. СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Как сообщила пресс-служба регионального управления СК, страшную находку обнаружили 30 ноября дети, которые играли в Заречном переулке Красного Кута недалеко от реки Еруслан. Они позвали на помощь мужчину, и он извлек изо льда тело мертвой девочки. По предварительным данным, ребенок находился в воде продолжительное время.

Дети провалились под лед на озере в Башкирии. Один ребенок погиб Подробнее

Следователи совместно с полицейскими проводят сейчас необходимые оперативные мероприятия. Силовики выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личность матери погибшего ребенка.

Специалисты проводят экспертизы, чтобы восстановить картину произошедшего. Более подробной информации о гибели младенца в реке пока нет.