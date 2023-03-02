Криминал 02 марта 2023, 23:21 Влюбленные подростки из Омской области убили семью девушки из-за запрета на общение

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В Омской области 15-летняя девушка и ее 18-летний возлюбленный получили уголовные сроки за убийство троих членов семьи первой. Причиной жестокого поступка послужил запрет со стороны родителей девушки на общение с молодым человеком. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на данные официального представителя регионального управления СКР Ларисы Болдиновой.

Подросток из села Юрьевка подговорила своего возлюбленного убить ее родителей из-за того, что они запрещали паре общаться. Ночью, 22 января 2022 года, злоумышленник проник в дом через открытую дверь, которую специально оставила сообщница, после чего зарезал штык-ножом для забоя скотины 35-летнюю мать, 38-летнего отчима и 10-летнюю сестру, которая имела проблемы опорно-двигательной системы.

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В живых остался только шестилетний брат осужденной. Вместе с ним девушка отправилась к соседям и заявила, что ее семью убил неизвестный человек. В ходе допроса подростки давали ложные показания, однако в результате признались в содеянном.

Несовершеннолетнюю суд приговорил к заключению сроком на шесть лет и шесть месяцев, а ее парня — на шесть лет и семь месяцев, написали Nation News.