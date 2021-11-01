Власти Тувы окажут поддержку семье убитых сестер

Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил оказать моральную и материальную помощь семье убитых сестер. Он сообщил, что подозреваемый в убийстве выбросил детей с балкона восьмого этажа.

«Вчера произошло чудовищное преступление: 23-летний уроженец Тес-Хемского района, непонятно чем руководствуясь, сбросил с балкона двух девочек девяти и 14 лет», — передало РИА «Новости» слова Ховалыга.

Во время оперативного совещания он поручил оказать моральную и материальную помощь семье, где погибли дети. Местные власти утверждают, что мать погибших самовольно забрала их из приемной семьи, когда вышла из колонии. После произошедшего полицейские оценят работу органов, отвечающих за это.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Задержан 23-летний подозреваемый. По предварительным данным, он снимал комнату у матери девочек. Пока мотив преступления не установлен. Тем не менее СМИ писали, что перед убийством мужчина поссорился с детьми.

Соседка рассказала, что позвонила в полицию после того, как повторно услышала крики. По словам женщины, она слышала именно детский голос и еще какие-то непонятные стуки.