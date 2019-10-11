Власти Саратова сделали первое официальное заявление о Лизе Киселевой

Десятки жителей Саратова устроили стихийный митинг возле отдела полиции, где находится признавшийся в убийстве девятилетней Лизы Киселевой мужчина. В соцсетях появились видео. На них можно расслышать возмущенные возгласы женщин. Одна из них громко рассказывает, что задержанный в течение двух последних лет стоял на учете в психиатрической больнице.

Тело 9-летней Лизы Киселевой найдено в Саратове. Жители на стихийном митинге готовы линчевать подозреваемого Подробнее

«За что вы получаете зарплату? Почему этот *** не приходил к вам отмечаться? И почему женщина в 9 утра не может отпустить своего ребенка в школу?» — слышны на другом видео вопросы жительниц Саратова.

Горожане перекрыли дорогу и требуют, чтобы из отдела вышло руководство правоохранительным органов для объяснений.

В Саратове уже активизировались мошенники. Они начали сбор денег на якобы помощь родным погибшего ребенка. В социальных сетях множатся призывы не поддаваться уговорам сомнительных личностей и помогать либо напрямую родителям, либо через отряд «Лиза Алерт».

Лиза Киселева пропала 9 октября. Она утром вышла из дома и отправилась в школу, но в учебном заведении не появилась. Поиском ребенка занималась полиция и волонтеры «Лизы Алерт». Позднее подключились сотрудники МЧС. Ведомство рассылало смс-сообщения о розыске пропавшей девочки.

Тело Лизы нашли 10 октября среди гаражей, стоящих возле Сельхозинститута. По предварительной версии, которую активно распространяют социальные сети, мужчина уже признался, что убил девочку из-за злости, так как она ему нагрубила.