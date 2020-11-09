Власти раскрыли имена погибших при стрельбе на аэродроме под Воронежем

Три человека погибли при стрельбе в воронежской войсковой части 45117. Региональные власти назвали имена жертв рядового Антона Макарова, которого подозревают в случившемся на аэродроме Балтимор.

В результате ЧП в части погибли сослуживцы Макарова. Были убиты майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин и рядовой Нинаил Акталиев. Их данные опубликовало правительство Воронежской области на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Одну из своих жертв преступник зарубил топором, отнял оружие и из него застрелил еще двоих», — уточнили в публикации.

В региональной администрации заметили, что еще один потерпевший, вероятно, ранен.

Еще один солдат — рядовой Фирсов — находится в больнице: у него прострелены плечо и лопатка. По информации военного госпиталя, добавил сайт РБК, у пострадавшего легкое ранение.

Предварительно установлено, что Антон Макаров не покидал расположения части. Его ищут военные и спецназ Росгвардии. После случившегося возбудили уголовное дело по двум статьям: об убийстве и хищении оружия.