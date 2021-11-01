Власти Кубани не стали комментировать сообщения о насилии над аутистом в школе

Кубанские власти пока не комментируют сообщения о предполагаемом случае насилия над мальчиком-аутистом в школе, но в ситуации уже разбираются правоохранители. Об этом в администрации Крымского района сообщили РИА «Новости».

Мальчик из второго класса с особенностями развития пострадал от действий старшеклассников, которые издевались над ним, якобы насиловали палкой и снимали все это на видео. Мальчика-аутиста, предположительно, обижали сразу шестеро учеников шестых-седьмых классов. По сообщениям местных СМИ, это произошло в школе № 41 станицы Варениковской.

Краевые следователи уже завели уголовное дело. А ход расследования взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин, как сообщили в ведомстве 28 октября.

В районной администрации сообщили, что обстоятельства пока выясняются.

«Просто мы официально не комментируем. Много здесь моментов, официальные комментарии у правоохранительных органов», — сказали власти Крымского района.

Правоохранители пока не сообщали о каких-либо действиях.

Ранее в Воронежской области ребенка-аутиста не пустили на карусели.