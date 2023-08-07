Криминал 07 августа 2023, 15:37 Владимирские полицейские задержали подозреваемого в краже питбайка с парковки торгового центра

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Во Владимире полицейские задержали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в краже с парковки торгового центра питбайка после шоу каскадеров. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по региону.

Мужчина признался, что увидел мотоцикл и решил его присвоить. Он сначала похвастался «приобретением» на работе, а потом спрятал добычу в гараже. Подозреваемого установили по камерам видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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