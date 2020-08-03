Владельцу турбазы на Алтае, где погибла семья, предъявили обвинение

Владельцу туристической базы «Глобус», где погибла семья из четырех человек, предъявили обвинение. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Бизнесмену предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло гибель больше двух человек, рассказали в Следственном комитете.

По версии следствия, семья из четырех человек, в том числе двое детей, прибыла на туристическую базу 26 июля из Барнаула. Через несколько дней в номере гостиницы нашли их тела.

Следователи считают, что владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора после того, как в «Глобусе» отключили электричество. В ходе эксперимента криминалисты установили, что работа генератора в помещении бойлерной явилась причиной появления окиси углерода в номерах. Его концентрация превысила предельно допустимые нормы.

«Назначен ряд судебных экспертиз, взяты пробы воздуха и воды, опрошено большое количество свидетелей, проведены следственные эксперименты», — рассказали в Следственном комитете.

Согласно результатам предварительной судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти семьи стало отравление окисью углерода.

Владельца турбазы задержали, ему предъявили обвинение. Следователи будут просить суд о заключении бизнесмена под стражу.